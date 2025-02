Ilrestodelcarlino.it - Farmaci guasti e trattamenti estetici con filler contraffatti: medico sospeso

Bologna, 21 febbraio 2025 - I Nas di Bologna hanno sequestrato l'ambulatorio di un, a sua voltadall'esercizio della professione per un anno e indagato per lesioni cagionate in ambito sanitario, utilizzo di medicinalie imperfetti e introduzione nello Stato di dispositivi medici falsificati. Indagini e denunce dei pazienti Le indagini dei carabinieri del Nas sono partite a seguito delle denunce presentate da alcuni pazienti che si erano rivolti alper effettuare piccoli interventi di medicina estetica mediante l’utilizzo di dispositivi. Conseguenze per le vittime Le vittime, dopo i, avrebbero accusato numerose reazioni avverse come infiammazioni, infezioni, gonfiori, che protraendosi per lungo tempo hanno costretto i malcapitati a rivolgersi ad altri professionisti per l’esecuzione di ripetuti, solo in parte risolutivi.