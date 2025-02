Lanazione.it - Fantino superstar. Sei vittorie per Sanna in Qatar

In un pomeriggio soleggiato a San Rossore quella parte di pubblico che segue anche le corse estere e le notizie che giungono via facebook ha commentato il clamoroso risultato ottenuto da un, sardo di nascita ma pisano di adozione professionale: Alberto. La notizia è la seguente. Nell’ultimo convegno di corse nell’ippodromo di Al Rayyan, in(a destra nella foto qui sopra) ha vinto ben sei corse.ha iniziato la sua professione, dopo aver frequentato con profitto la scuola per allievi fantini di San Rossore, nella scuderia di Elisa Castelli a Barbaricina. All’inizio la sua carriera non è stata fortunata. Infatti cadde montando il cavallo Vibert a Firenze fratturandosi entrambi i polsi e, una volta rimessosi in sella, in una caduta all’ippodromo di Varese riportò la lussazione di una spalla dovendo ricorrere al chirurgo.