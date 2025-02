Serieanews.com - Fantaconsigli di formazione per la 26ma giornata: parola a FantaTvPlay!

ci dà i consigli diper ladi Fantacalcio di questa Serie A: da Calhanoglu a Raspadori, voi chi metterete in campo?diper la! – serieanews.comNuovo turno di Serie A e nuova occasione per dominare al fantacalcio! Il weekend si preannuncia elettrizzante, con partite che possono ribaltare gli equilibri della classifica. Tra sfide delicate come Lecce-Udinese, che apre lacon l’anticipo del venerdì sera, e match stuzzicante come Como-Napoli, è fondamentale schierare lagiusta per evitare brutte sorprese.Occhi puntati anche su Inter-Genoa, una gara che potrebbe regalare emozioni e molti bonus e che potrebbe dare il sorpasso ai nerazzurri sul Napoli.Il Milan, dopo la debacle europea col Feyenoord, dovrà gestire le energie contro un Torino sempre ostico da affrontare.