Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da schierare al 26° turno di SerieA: occasione Shomurodov

Leggi su Sololaroma.it

Dopo la vittoria contro il Porto e dunque l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, la Roma è chiamata a pensare al campionato dove, lunedì 24 febbraio, se la vedrà con il Monza. Il match, valido per il 26°di Serie A, chiuderà la giornata di campionato e, a tal proposito, ecco i 5daal: partiamo con il nome in casa Roma. Eldor non è sicuramente nelle rose di molti, ma visto l’infortunio di Dovbyk l’uzbeko può essere rischiato come titolare al. I giallorossi, infatti, scenderanno in campo contro un Monza che concede parecchi spazi e il classe ’95 potrebbe approfittarne per tornare al gol.Lookman: le tante chiacchiere sul litigio tra lui e Gasperini lo avranno invogliato a spaccare tutto. Fuori casa contro l’Empoli, il nigeriano deve essere schierato a tutti i costi soprattutto perché l’Atalanta metterà dentro il tridente pesante con Ademola, De Ketelaere e Retegui.