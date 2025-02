Ilrestodelcarlino.it - Falconara, punti salvezza e ritorna Ficosecco

PRIME CLEANING 2 T-TRADE3 Parziali: 25-21 16-25 22-25 25-21 12-15 Arbitri: Saudelli e Santoniccolo. Seconda vittoria di fila perche dopo la pausa è pronta a riabbracciare in squadra Paolo, 46 anni, palleggiatore, campione di beach volley. In attesa i falchetti si prendono duepreziosi a Riccione riscattando così la sconfitta dell’andata in quattro set. In terra romagnola ci vuole invece il tiebreak ai falchetti per aggiudicarsi la sfida che sembra in discesa per i marchigiani dopo la vittoria nel secondo e terzo set. Ma un calo di attenzione e i locali spinti da un pubblico caloroso fa finire la partita al tiebreak dove(con la coppia Magini e Silvestrelli rispettivamente 25 e 24) ha la meglio. Dueimportanti in chiavee altrettanto importante sarà la prossima sfida, casalinga, contro Bottega.