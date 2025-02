Juventusnews24.com - Fabregas elogia l’ex Juventus: «È un vincente, fa tornare al top. Per lui i giocatori danno qualcosa in più»

di RedazioneNews24si è complimentato con Antonio Conte che reputa un allenatore particolarmente adatto a un certo tipo di situazioneL'antivigilia di Como-Napoli è stata alimentata dalle parole assolutamente benevole di Cescnei confronti delJuve, Antonio Conte. Ecco cos'ha detto l'allenatore dei lariani nei confronti del tecnico degli azzurri ai microfoni di Sky Sport.PAROLE – «Antonio Conte è un. Parla poco ma si fa capire da tutti: icapiscono subito cosa vuole ein più. Mette tutto in ordine. È un allenatore incredibile per i club in difficoltà e che non stanno andando bene. Con lui si torna al top».