Fa tutto Lucca | disobbedisce segna ed esce! Blitz Udinese a Lecce

protagonista di0-1.e poiimmediatamente per insubordinazione. La partita del Via del Mare.IN SALENTO – Al Via del Mare di, i padroni di casa ospitano l’di Kosta Runjaic, con l’obiettivo di agguantare tre punti molto importanti in ottica salvezza. Dall’altro lato, i bianconeri si trovano al decimo posto e quindi in una zona decisamente tranquilla di classifica. Nei primi quarantacinque minuti è l’a giocare a meglio e sfiorare più volte il gol del vantaggio. Già al quinto minuto arriva la prima grande occasione della partita, che capita sui piedi di Lorenzo, ma molto bravo Falcone a metterci una pezza con i piedi. L’attaccante friulano sarà protagonista qualche minuto dopo. Al 31?, l’episodio che sblocca la partita: il signor Bonacina, dopo revisione al VAR, asun rigore molto generoso alper braccio di Jean su Lovric.