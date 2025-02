Oasport.it - F1, Max Verstappen in Aston Martin? Christian Horner scaccia i rumors

Leggi su Oasport.it

Quando manca meno di una settimana all’inizio degli attesissimi test pre-stagionali in Bahrein, il circus della F1 è stato investito da una indiscrezione di mercato dai contorni clamorosi. Secondo alcuni insider infatti l’starebbe provando a portare dalla propria parte il Campione del Mondo Max, facendo leva su un ingaggio monstre. Dalle voci di corridoio che circolano nel paddock, l’offerta si aggira intorno al miliardo di sterline. Una cifra da capogiro a cui sarebbe davvero difficile dire di no. Tuttavia a cercare di buttare acqua sul fuoco è stato il Team Manager della Red Bull, il quale ha allontanato i. “Penso che Max sia molto felice nell’ambiente in cui si trova. È cresciuto in questa squadra, ha un ottimo rapporto con il team, con gli ingegneri, i tecnici e con tutti quelli con cui lavora – ha dettonelle parole riportate da Sky Sport Italia – Sarebbe una cifra elevata.