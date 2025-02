F1 Ben Sulayem apre al ritorno del V10 | Dovremmo prenderlo in considerazione

Leggi su Sportface.it

Il presidente della FIA Mohammed Bennon chiude le porte a undei motori V10 in F1. Una possibile ricomparsa del celebre V10 non potrebbe però avere luogo prima del 2030. Infatti, il paddock è in attesa del nuovo regolamento tecnico che entrerà in scena nel 2026 e che rimarrà in auge fino al 31 dicembre 2029. Successivamente, la F1 si muoverà verso un nuovo aggiornamento. La messa a punto del regolamento 2030 è già iniziata e le discussioni tra i vertici del Circus non tarderanno a cominciare.LE PAROLE DI“Il lancio della F1 di questa settimana a Londra ha suscitato molte discussioni positive sul futuro di questo sport”, ha scritto il presidente della FIA sui propri profili social media. “Mentre attendiamo con ansia l’introduzione dei regolamenti 2026 su telaio e power unit, dobbiamo anche aprire la strada alle future tendenze tecnologiche del motorsport”.