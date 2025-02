Ilgiorno.it - Extracosti M5, i dem tirano dritto: "Non si può più tornare indietro. Bisogna trovare i soldi per l’opera"

Leggi su Ilgiorno.it

Anche il Pd monzese fa sentire la sua voce dopo il bailamme politico sulla metropolitana M5 a Monza – a seguito dell’aumento deglida 400 a 589 milioni –, che ora vede avvalorarsi l’ipotesi di una divisione in due lotti del prolungamento Nord da Bignami, con lavori che al primo lotto potrebbero fermarsi a Cinisello-Bettola tagliando fuori le 7 fermate monzesi. I dem non ci stanno e sottolineano come questa sia "un’opera di interesse regionale", nonché "una priorità per Monza e per la sua comunità". "Un progetto che fin dagli albori, 2015-2017, aveva trovato il consenso unanime delle istituzioni: Regione, Comuni di Milano, Monza, Cinisello e Sesto, nonché dei Ministeri competenti – sottolineano –. Nessuna ingiustificata contesa politica può oggi vanificare la decisione a suo tempo presa e sempre confermata da amministrazioni e istituzioni nel corso degli anni".