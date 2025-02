Lanazione.it - Ex Cartiera e via Bicocchi: "Incrementate le telecamere"

Passi avanti sulla sicurezza non solo nel centro storico di Follonica ma anche in tutte quelle zone considerate sensibili della città. Il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti sono intervenuti nei giorni scorsi sulla situazione della exe del rispettivo tratto di via. "Per quanto riguarda la situazione della ex, la questione è già da mesi monitorata dall’Amministrazione comunale – ha detto i rappresentanti delle istituzioni –, che ha anche incontrato i residenti per ascoltarli e al contempo dare loro le prime risposte. Già in campagna elettorale avevamo preso in considerazione il problema e – una volta insediati – abbiamo continuato ad interessarci: a tal proposito – come già indicato ai cittadini – è in fase di progettazione (tramite Netspring) un sistema di videosorveglianza da installare nei punti più critici dell’area, così da disincentivare atteggiamenti poco decorosi, atti vandalici, furti ed altri problemi segnalati dei residenti.