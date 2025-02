Ilrestodelcarlino.it - Eventi in piazza Maggiore: così Bologna ricorda Marino Golinelli

, 19 febbraio – Sabato 22 febbraio, dalle 11 alle 18, Fondazioneinvita tutta la città a partecipare a una giornata speciale in, per festeggiare il suo fondatore,, filantropo, imprenditore, ricercatore e appassionato delle arti. Il Crescentone dellasi trasformerà in un grande punto d'incontro aperto all'intera comunità e animato da postazioni interattive progettate per coinvolgere persone di tutte le età in esperienze scientifiche e creative, promuovendo l’esplorazione e la partecipazione. Un luogo di condivisione, scoperta e divertimento, dove il dialogo tra scienza, tecnologia e arte prenderà vita, coinvolgendo le/i partecipanti in un viaggio emozionante attraverso il sapere e l’innovazione, con diverse postazioni che animeranno la giornata.