Ilrestodelcarlino.it - Eventi in aree verdi e piazze. Confermata l’esenzione del pagamento del suolo pubblico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sospensione della tassa di occupazione delè una delle leve più semplici e dirette sulle quali più agire l’amministrazione comunale per favorire chi organizza attività e manifestazioni pubbliche. L’amministrazione comunale di Cesena ha deciso di proseguire su questa strada e ha annunciato ieri la proproga deldelriguardante l’occupazione didi, parchi e giardini, o altri luoghi comee strade. L’obiettivo dichiarato è "promuovere e agevolare coloro che promuovono sul territorio comunale iniziative pubbliche che generano, per loro stessa natura, incontro, crescita culturale e sociale, valorizzando luoghi, spazi e relazioni tra cittadini". "dal canone di occupazione del– commenta l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – è una misura che confermiamo con convinzione da alcuni anni, nata per rispondere concretamente alle esigenze di chi, con impegno e continuità, contribuisce a rendere il nostro territorio vivo, attrattivo e ricco di occasioni di incontro.