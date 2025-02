Sport.quotidiano.net - Evan Bros in Australia. Oncu subito protagonista

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sono già scese in pista anche per le prime prove cronometrate e la SuperPole le moto, derivate di serie, che prendono parte al Mondiale SuperSport600 Next Gen. Tra i protagonisti anche il team ravennate Yamaha bLUcRUche schiera due nuovi piloti: il talentuoso ventiduenne turco Can– al sesto anno in SuperSport600 – in cerca di riscatto dopo un paio di stagioni non felicissime in Kawasaki e l’indonesiano Aldi Satya Mahendra, 19 anni a giugno e fresco campione del mondo in SuperSport300. Lunedì e martedì si sono tenuti due giorni di test proprio sul circuito dove si gareggia in questo weekend, a Phillip Island: bravissimo Can4º alla fine e miglior pilota Yamaha mentre Mahendra, che corre per la prima volta in, si sta adattando alla nuova categoria e alla nuova moto.