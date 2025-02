Eurovision Codacons | Espresso Macchiato? Va escluso viola il regolamento

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Continua la polemica per il brano '' presentato dal cantante Tommy Cash all'Song Contest 2025. A chiedere l'eliminazione del brano dall gara è stato il, che in una nota consegnata all’European Broadcasting Union (Ebu), ha scritto: "in modo palese ildell'Song Contest e pertanto deve essere