Lanazione.it - Europa Verde arruola Lenzi. Oggi l’ufficializzazione

, in Alleanza Verdi Sinistra, continua a crescere. Entra anche Fauglia, con il sindaco Alberto. "C’è infatti numero sempre maggiore di amministratori che scelgono di aderire al progetto", spiega una nota.a Firenze sarà presentato ufficialmente il primo sindacodella Toscana:, appunto, eletto nel giugno scorso per il bis, che ha scelto di unirsi a. Insieme ad Albertosaranno annunciate le iscrizioni ai Verdi di altri amministratori toscani. "Un passaggio significativo per la politica regionale, che dimostra come le tematiche ecologiste, sociali e inclusive siano sempre più centrali nelle scelte degli amministratori locali e dei cittadini – spiega una nota –. Sarà anche l’occasione per fare il punto sul percorso diin vista delle elezioni regionali, delineando sfide e obiettivi per una Toscana più sostenibile, equa e innovativa".