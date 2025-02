Lapresse.it - Europa League, scontri durante Roma-Porto: sei tifosi portoghesi arrestati

Leggi su Lapresse.it

Seidelsono statiieri sera dalla poliziagliavvenuti allo stadio Olimpico, dove si è disputato l’incontro tra lae il. Gli arresti, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati effettuati dalla polizia dopo il secondo gol di Dybala e si sono verificati nel settore riservato aiospiti. Gli ultrasghesi hanno provato a scavalcare la vetrata per ‘attaccare’ igiallorossi della tribuna Monte Mario. L’esame dei filmati del sistema di videosorveglianza ha permesso di indentificare i responsabili. I seisono stati portati questa mattina in tribunale aper le convalide per direttissima.