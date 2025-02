Inter-news.it - Europa League, niente derby Lazio-Roma! Il sorteggio completo

Si è concluso anche il sorteggio di UEFA Europa League pochi istanti fa. Non ci sarà il derby tra Lazio e Roma agli ottavi di finale, ecco l'esito finale di Nyon. SORTEGGIO – Lazio da una parte, Roma dall'altra. Le palline di Nyon favoriscono il percorso di almeno un'italiana, ossia la squadra biancoceleste. Evitato perciò il derby agli ottavi di finale di Europa League, dove comunque Claudio Ranieri e i suoi giocatori affronteranno l'Athletic Bilbao. La Lazio invece affronterà una vecchia avversaria dell'Inter in Champions: il Viktoria Plzen. Di seguito il sorteggio completo di Europa League. EUROPA LEAGUE – GLI OTTAVI DI FINALE (andata 6 marzo, ritorno 13 marzo) Az Alkmaar – Tottenham (ai quarti di finale contro vincente Ajax – Eintracht Francoforte) Ajax – Eintracht Francoforte (ai quarti di finale contro vincente Az Alkmaar – Tottenham) Bodø/Glimt – Olympiacos (ai quarti di finale contro vincente Viktoria Plzen – Roma) Viktoria Plzen – Roma (ai quarti di finale contro vincente Bodø/Glimt – Olympiacos) Fenerbahce – Rangers (ai quarti di finale contro vincente Lazio – Athletic Bilbao) Lazio – Athletic Bilbao (ai quarti di finale contro vincente Fenerbahce – Rangers) Steaua Bucarest – Lione (ai quarti di finale contro vincente Real Sociedad – Manchester United) Real Sociedad – Manchester United (ai quarti di finale contro vincente Steaua Bucarest – Lione)