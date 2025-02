Sport.quotidiano.net - Europa League, il verdetto dei playoff: tutte le qualificate agli ottavi

Roma, 20 febbraio 2025 - Al termine di una disastrosa due giorni di Uefa Champions, il calcio italiano tira un sospiro di sollievo almeno in. La Roma, infatti, è riuscita a superare il turno deidella seconda competizione europea per prestigio, grazie al successo maturato allo stadio Olimpico contro il Porto. La vittoria per 3-2 conquistata nel match di ritorno assicurauomini di Claudio Ranieri il ticket per glidi finale, dove il sorteggio potrebbe mettere loro contro la Lazio o l'Athletic Bilbao. Roma-Porto 3-2: Dybala-show all'Olimpico e giallorossiIl ritorno tra Roma e Porto Reduci dal pareggio nel match di andata all'Estadio do Dragao, Roma e Porto hanno dato vita ad un altro match ad alto tasso di adrenalina. Se in Portogallo erano stati i giallorossi a concludere la sfida in dieci uomini, all'Olimpico sono stati i portoghesi a complicarsi la vita con l'espulsione di Eustaquio al minuto 51.