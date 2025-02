Ilfattoquotidiano.it - Europa League, diretta sorteggio: agli ottavi il possibile derby Roma-Lazio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tuttaè proiettata verso Nyon: alle ore 13 ildipotrebbe decretare il primo storicodella Capitale in una competizione europea.sono le uniche due italiane rimaste. I biancocelesti sono la prima testa di serie, i giallorossi invece si sono guadagnati l’accessobattendo il Porto ai play-off. La, se si evitasse il, pescherebbe gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. Per lainvece i cechi del Viktoria Plzen.Segui ladeldiAlle ore 13 nell’urna di Nyon saranno presenti le 8 vincitrici degli spareggi dei playoff che saranno accoppiate alle prime 8 classificate della fase a campionato. Queste ultime, in quanto teste di serie, giocheranno il ritorno in casa. L’andata è prevista giovedì 6 marzo, il ritorno sarà il 13 marzo.