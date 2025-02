Lapresse.it - Europa League, alle 13 i sorteggi degli ottavi di finale: possibile derby Roma-Lazio

Leggi su Lapresse.it

Dopo idi Champions, ora tocca all’. Sempre a Nyon, in Svizzera, verrà designato il tabellone che riguarda in particolare. I Giallorossi ieri sera hanno conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta sconfiggendo il Porto 3-2 all’Olimpico. La squadra di Claudio Ranieri potrebbe pescare una tra Athletic Bilbao e