Europa il presidente delle Marche al Comitato europeo delle Regioni

“Noi vogliamo un’capace di rappresentare a pieno le nostre potenzialità”. Così ildella Regione, Francesco Acquaroli, da Bruxelles, per l’insediamento deldi cui è membro effettivo. “Sono qui per rappresentare al meglio lee territori come il nostro, ricchi di eccellenze nella manifattura, nella cultura artigianale, nell’agricoltura, nella pesca e nel turismo, che tuttavia spesso faticano ad interfacciarsi con la complessa burocrazia europea. Le istituzioni europee devono aprirsi alle identità dei territori che sono le radici profonde della storia del nostro continente. Ilporta questa voce nel cuore dell’. Dopo la pandemia e la drammatica alluvione del 2022, ritengo fondamentale dare il mio contributo in prima persona” ha dichiarato Acquaroli.