Esulta solo il Bibbiano San Polo | ora è terzo

Nei recuperi della 24esima giornata di Promozioneil/Santra le reggiane, che nel girone A sale a quota 45 punti, alposto a -7 dalla capolista Bobbiese. I ragazzi di mister Tedeschi hanno battuto per 3-1 il Carpaneto Chero (23), in trasferta. Vantaggio piacentino al 18’ con Di Mauro, poi il pari delcon Formisano al 41’. Nella ripresa Cinquegrano (nella foto) sigla il sorpasso al 48’, e Gargiulo mette il sigillo al 78’. Nello stesso girone buon pari per il Boretto (37) sul campo dell’Alsenese (27): i reggiani hanno giocato per un’ora in 10 (doppio giallo a Rocchi). Il finale è di 2-2: tutto nella ripresa. Prima l’autorete sfortunata di Hathaway che lancia i reggiani, ma poi ecco il pari locale col rigore di Luca Barbarini. Negli ultimi minuti succede di tutto: altro autogol, stavolta del Boretto, con sfortunato tocco di testa di Sassi, ma ci pensa Perlaza a fissare il pari.