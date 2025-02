Ilgiorno.it - Estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 21 febbraio 2025

Milano, 21– Nuovo appuntamento con ledi, Superenae 10e21. Nell’estrazione di ieri, giovedì 20, nessun 6 è stato centrato, mentre un “5+1” da oltre 540mila euro (542.140,87 per l'esattezza) è stato centrato a Mirano in provincia di Venezia. Realizzati anche nove “5” che vincono 19.461,47 euro ciascuno. Il jackpot per il concorso dirimane comunque a livelli stellari, e vale 76,1 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre del 2024 a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle. Seguite l’estrazione in diretta a partire dalle 20 (in aggiornamento).