Fanpage.it - Estorce denaro ad un disabile che ha contratto debiti: “Dammi i soldi o ti ammazzo”

È finito in carcere per usura e tentata estorsione nei confronti di una persona. Un 26enne ha minacciato di morte la vittima, chiedendogli indietro oltre 5mila euro per un prestito di 1500 euro.