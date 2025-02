Ilgiorno.it - Esplosione ad Abbiategrasso, crolla parte del tetto di un capannone in via don Luigi Sturzo

(Milano), 21 febbraio 2025 – Ad, in via don, è un corso una maxi emergenza. Questa mattina, intorno alle 9.30, all’interno di unsi è verificata un’che ha provocato anche il crollo didel. Nonostante la violenza della deflagrazione, sembra che non ci siano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di, i vigili del fuoco di Milano e i soccorritori del 118 con un’automedica e due ambulanze. Notizia in aggiornamento