Serieanews.com - Esonero Thiago Motta, la decisione di Elkann: terremoto anche per Giuntoli

Leggi su Serieanews.com

, presa la clamorosaJuve,coinvolto, ladiper– SerieAnewsUna stagione che sta assumendo i contorni della disfatta o, comunque, di una delusione profondissima. Il riferimento è naturalmente alla Juventus ed a, arrivato alla Continassa quasi come il Re Mida degli allenatori, il massimo conoscitore del calcio giocato.Ed invece l’allenatore fin qui non ha proprio entusiasmato, ed è un eufemismo, considerato come nelle ultime uscitelo Stadium pare abbia perso la pazienza. Pareggi come se non ci fosse un domani ed un andamento altalenante che nemmeno le montagne russe.Certo, qualche alibi ce l’ha pure il tecnico che ha dovuto fronteggiare un’emergenza con infortuni a raffica che sarebbe stato quasi necessario richiedere l’intervento della Protezione Civile.