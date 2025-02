Formiche.net - Esercito europeo, è il momento di passare dalle parole ai fatti. Il punto di Pagani

Confesso il mio senso di liberazione nell’ascoltare il discorso di Mario Draghi, in audizione al Parlamento. Finalmente un ragionamento politico basato sui, e con delle proposte concrete: “Dobbiamo abbattere le barriere interne, standardizzare, armonizzare e semplificare le normative nazionali e spingere per un mercato dei capitali più basato sull’equity”. Breve, ma è un programma politico, cioè una lista di cose da fare sui nodi strategici della convergenza europea: difesa, tecnologia, energia e mercato dei capitali. Anzi, è il primo vero ragionamento politico sul futuro dell’Europa che sentiamo dopo l’insediamento della nuova amministrazione americana, ed è preoccupante che a pronunciarlo non sia un leader politico.Sui temi indicati da Draghi, dai leader politici europei sono venutevaghe, superficiali, sostanzialmente inconcludenti, come “ora bisogna fare l’”.