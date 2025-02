Romadailynews.it - Erminio Sinni al Teatro Olimpico di Roma lunedì 24 febbraio

ALDIIN CONCERTO24si esibirà in un atteso concerto aldi24ore 20.30, presentando i suoi più grandi successi, tra cui “E tu davanti a me”, “L’amore vero” e “Resta con me”. Durante l’evento, il pubblico avrà anche l’opportunità di ascoltare alcune iconiche canzoni della musica italiana, come “La sera dei miracoli” e “A mano a mano”.Il concerto vedràaffiancato dalla sua storica band e da un’orchestra di archi diretta dal Maestro Attilio di Giovanni. Inoltre, il cantante regalerà al pubblico due duetti con Ilaria della Bidia, artista ospite di Andrea Bocelli, che ha condiviso palcoscenici in tutto il mondo.Vincitore della prima edizione di The Voice Senior (Rai1 –2020) il Maestrorimane nei cuori del pubblico con la sua versione di “A mano a mano”.