Sport.quotidiano.net - Empoli, ora buttare il cuore oltre l’ostacolo. Esposito: "Mettiamoci la giusta cattiveria"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Simone CioniDomenica al Castellani-Computer Gross Arena arriva l’Atalanta, terza in classifica, non certo la partita migliore per tornare a smuovere la classifica, ma l’dovràil. Per farlo servirà anche qualche giocata dei giocatori tecnicamente più qualitativi. Uno di questi è sicuramente Sebastiano, che con 8 reti è anche il miglior realizzatore azzurro., come state vivendo all’interno dello spogliatoio questo momento? "Siamo un gruppo molto coeso, ne parlavo con alcuni compagni di squadra proprio in questi giorni: non ci sono mai stati problemi, allenamenti non fatti bene o atteggiamenti sbagliati da parte nostra. Sono convinto che ce ne tireremo fuori perché un gruppo così non può non uscire da queste difficoltà".