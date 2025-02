Sport.quotidiano.net - Empoli, il calendario degli anticipi e dei posticipi fino alla 29esima giornata

, 22 febbraio 2025 – Due partite di domenica ed una di sabato, in tre fasce orarie diverse. Questi i prossimi tre impegni dell', dopo la gara di domenica al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro l'Atalanta. La Lega Serie A ha infatti reso noti27esima, con gli azzurri quindi che dopo la trasferta di mercoledì prossimo all'Allianz Stadium di Torino per i quarti di Coppa Italia contro la Juventus, saranno in campo domenica 2 marzo alle 15 al Ferraris di Genova contro il Genoa di Vieira. La settimana successiva gli azzurri torneranno davanti al proprio pubblico, sempre domenica (9 marzo) alle 18, per ospitare la Roma dell'ex Baldanzi. Infine sabato 15 marzo nuovo viaggio a Torino, fermata stavolta Olimpico Grande Torino per affrontare i granata: fischio d'inizio alle 20.