Emergenza a Malpensa | Ecco cosa fare

È stato aggiornato il piano diesterna dell’aeroporto di. Si tratta dell’insieme delle procedure da attuare nel caso in cui si verifichino degli incidenti aerei sul territorio della provincia di Varese, al di fuori del sedime aeroportuale. In Prefettura, ieri, si sono riuniti istituzioni, forze dell’ordine ed enti legati allo scalo per analizzare le novità. "È un aggiornamento delle procedure e delle discipline di intervento che consentiranno un maggiore coordinamento tra gli enti, il cosiddetto “chi fa che“ - ha commentato il prefetto Salvatore Pasquariello -. Ognuno degli enti di protezione civile e di pronto intervento sono chiamati a essere sempre più consapevoli del ruolo che hanno in caso di eventi incidentali che si dovessero verificare". L’obiettivo è quello di andare a migliorare e velocizzare la risposta.