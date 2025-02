Biccy.it - Emanuela Fanelli verso la co-conduzione del Festival di Sanremo? Le parole di Carlo Conti

E sefosse la prima co-conduttrice del prossimodi?La 75esima edizione deldiè finita da pochi giorni con la vittoria di Olly su Lucio Corsi e Brunori Sas e parlare già della prossima edizione è utopia, eppure, ospite a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, si è lasciato andare a una battuta che potrebbe aprire un nuovo capitolo di fanta-televisione. Il tutto è avvenuto durante uno sketch conquando l’attrice, ironizzando, lo ha provocato così: “Perché hai chiamato Geppi e non me?”.Preso in contropiede,ha risposto ironizzando: “Perché. Ora ho tutte le voci dentro di me che mi parlano, tipo Follemente il film, ndr, quindi ti dico: perché con me ti voglio il prossimo anno!”. La risposta ha a sua volta spiazzato l’attrice.