Elon rispondimi nostro figlio sta male! | il tweet disperato di Grimes poi cancellato mentre Musk brandisce una motosega

“Per favore, rispondi sulla crisi medica di. Mi dispiace farlo pubblicamente, ma non è più accettabile ignorare questa situazione. Richiede attenzione immediata”. È un appello, affidato a un(poi), quello di, nome d’arte di Claire Elise Boucher, cantante canadese ed ex compagna di. Un messaggio che testimonia la difficoltà di comunicazione tra i due e che ha scatenato una ridda di commenti e speculazioni. “Se non vuoi parlare con me, puoi per favore incaricare o assumere qualcuno che possa farlo, così da poter andare avanti nel risolvere questo problema. È urgente,”, ha aggiunto, sottintendendo chenon rispondeva a messaggi, chiamate, o email, e che ilavrebbe subito conseguenze a vita per questa mancanza.Ildi, infatti, è arrivatosi trovava al Conservative Political Action Conference (CPAC), un evento politico conservatore, in compagnia del presidente argentino Javier Milei.