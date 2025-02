Lettera43.it - Elon Musk sul palco con una motosega: è un regalo di Milei

ha brandito unasuldella Conferenza di azione politica conservatrice a Washington. È undel presidente dell’Argentina Javier, che ne ha fatto il suo simbolo durante la campagna elettorale del 2023 e che era presente al fianco del miliardario e patron di Tesla e SpaceX. «Questa è ladella burocrazia», ha affermatoalludendo ai tagli previsti dal suo DOGE negli Stati Uniti d’America. Poi, indossando un completo nero e occhiali da sole riflettenti assieme a un cappello MAGA, ha iniziato a roteare freneticamente su se stesso intrattenendo il pubblico per alcuni secondi. Sulla lama è inciso lo slogan di, «Viva la libertà, dannazione» in lingua spagnola. LMAO!just paraded around the stage at CPAC with a chainsaw given to him by Javier“THIS IS THE CHAINSAW FOR BUREAUCRACY!” pic.