Elon Musk sotto accusa | la moglie lo implora di occuparsi del figlio malato

Nel mondo scintillante della tecnologia e delle celebrità, anche le vite dei più potenti possono essere scosse da crisi personali. Recentemente,, il visionario dietro Tesla e SpaceX, è stato al centro di una tempesta mediatica quando la sua ex compagna, la cantante canadese Grimes, ha lanciato un appello pubblico disperato riguardo alla salute del loro: l’appello pubblico GrimesIl 20 febbraio 2025, Grimes ha utilizzato la piattaforma X, precedentemente conosciuta come Twitter e ora di proprietà dello stesso, per esprimere la sua frustrazione.In una serie di tweet, poi rimossi ovviamente, hatodi rispondere alle sue comunicazioni riguardanti una “crisi medica” che coinvolge uno dei loro tre figli.“Per favore, rispondi riguardo alla crisi medica di nostro”, ha scritto Grimes, aggiungendo: “Mi dispiace doverlo fare pubblicamente, ma non è più accettabile ignorare questa situazione.