Elon Musk insulta astronauta danese | Sei ritardato

su X l’Andreas Mogensen chiamandolo “” e “idiota”. Motivo? Un post in cui Mogensen accusava il fondatore di SpaceX di aver detto una “bugia” sulla Stazione spaziale internazionale.Nell’intervista congiunta rilasciata nei giorni scorsi a Fox News insieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump,ha dichiarato che i due astronauti rimasti sulla Stazione spaziale internazionale – Barry Wilmore e Sunita Williams, entrambi della Nasa – “sono stati lasciati lì per ragioni politiche”.“Che bugia!”, ha commentato Mogensen,dell’Agenzia spaziale europea che in passato ha lavorato anche per SpaceX. Nel suo post, ilha anche osservato che a dire il falso è proprio “qualcuno che si lamenta della mancanza di onestà dei media tradizionali”.