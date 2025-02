Lapresse.it - Elezioni in Germania, Scholz-Merz-Habeck-Weidel: chi sono i principali candidati cancelliere

quattro iin corsa per guidare ladopo lefederali di domenica 23 febbraio. Tra i potenziali Kanzler e Kanzlerin figurano ilin carica Olaf(Spd), il leader dell’opposizione (Cdu-Csu) Friedrich, l’attuale vicee ministro dell’Economia Robert, candidato per i Verdi, e Alice, leader di estrema destra dell’AfD.Olafdellada dicembre 2021, Olafha 66 anni. Cresciuto a Osnabrück e poi ad Amburgo, dove ha studiato giurisprudenza, il candidato socialdemocratico vanta una lunga esperienza politica e di governo: è stato sindaco di Amburgo per sette anni e ministro del Lavoro e delle Finanze tedesco. Come, ha affrontato fin da subito crisi inaspettate.