Eleganza in ogni taglia | must-have del perfetto guardaroba plus-size per ogni stagione

Life&People.it Il segreto per creare unè conoscere il proprio corpo e capire come valorizzarlo, non ci sono altri segreti. Avete mai pensato che sarebbe utile trovare un modo semplice per organizzare al meglio i vestiti e ottimizzare il loro uso? Se abbracciate la filosofia del decluttering e avete già semplificato altre aree della vostra casa, è ora di fare lo stesso con il vostro armadio! Vi trovate spesso a non sapere cosa indossare perché non siete convinte degli acquisti che avete fatto in passato? Questo è un problema che molte donne affrontanogiorno, ma è anche un problema facilmente risolvibile quando si hanno a disposizione i giusti capi di abbigliamento di base. Infatti, sono sufficienti pochiper un.Guardate cosa c’è nel vostro armadio e fate puliziaSi dice che indossiamo solo il 20% dei nostri vestiti l’80% del tempo.