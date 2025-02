Ilgiorno.it - Electrolux, la svolta. C’è l’intesa per Solaro: contratti di solidarietà rinviati a dopo l’estate

Leggi su Ilgiorno.it

Slitta di qualche mese, forse fino a, l’applicazione del contratto diper i dipendentidello stabilimento di. Significa che fino ad allora potranno lavorare a tempo pieno (e di conseguenza anche lo stipendio). È una buona notizia uscita dal coordinamento nazionaleche si è svolto a Mestre, dove è stato sottoscritto un nuovo accordo per il ricorso allaa Porcia (Pn) da marzo per 10 mesi. "A Forlì e asi prevede invece di utilizzare idipiù avanti, con un impegno a riaggiornarsi a settembre per una verifica sulla necessità", spiegano con una nota unitaria Fim, Fiom e Uilm nazionali. Lo slittamento dell’applicazione deidi(finora è partito solo lo stabilimento delle cappe d’aspirazione a Cerreto d’Esi – An), è dovuto a "un aumento improvviso dei volumi produttivi determinato anche da una politica di prezzi messa in campo dalla multinazionale", proseguono i sindacati.