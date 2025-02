Nerdpool.it - eFootball: Lamine Yamal diventa ambassador

Konami ha annunciato ufficialmente l’ingresso dinel roster deglidi. La giovane stella dell’FC Barcelona e della nazionale spagnola collaborerà con KONAMI per offrire ai fan contenuti esclusivi, eventi in-game e promozioni speciali.A soli 17 anni,è già riconosciuto come uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale. La sua visione di gioco e il suo stile tecnico si sposano con l’obiettivo didi garantire un’esperienza sempre più autentica e coinvolgente. Per celebrare la partnership, KONAMI ha pubblicato un trailer dedicato, in cui il giovane calciatore condivide aneddoti personali e riceve i complimenti di Neymar.Nuovi contenuti in arrivo suCon l’ingresso di, il gioco introdurrà aggiornamenti esclusivi, tra cui nuovi calciatori con la speciale abilità Acceleration Burst, pensata per migliorare il controllo della velocità nei dribbling.