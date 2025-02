Ilfattoquotidiano.it - Effetto Trump, vola il rublo dopo il disgelo tra Putin e la Casa bianca

si sono sentiti al telefono e hanno avviato il; Washington e Mosca allineano i loro interessi nella stessa stanza saudita, lasciando tutti gli altri attori di guerra fuori; Russia e Stati Uniti, con le loro delegazioni diplomatiche, stanno coordinando un vertice per l’incontro dei leader per mettere fine al conflittotre anni. E poiché la politica sfocia sempre nel mercato, il: la performance della moneta russa ieri ha raggiunto il livello più alto degli ultimi sei mesi rispetto al dollaro statunitense, un rialzo che mancava da agosto scorso. Per gli analisti russi il miglioramento è dovuto alla “ridotta pressione geopolitica”; “l’avvio positivo dei negoziati” insieme ai “commenti di, consentono al mercato di mantenere aspettative positive”.Il rafforzamento della moneta russa continua da quandoha intensificato la sua offensiva (commerciale e politica) contro Zelensky e la sua squadra: oltre alle offese, gli ha intimato di “muoversi” per raggiungere un accordo con Washington (sullo sfruttamento delle terre rare e risorse minerarie strategiche di cui è ricco il Paese) e con la Russia, “altrimenti non sarebbe rimasto un Paese”.