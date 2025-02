Fanpage.it - Edoardo Bove: “Ho troppo tempo libero, non sono abituato. La sera mi chiedo: ma che ho fatto oggi?”

Il calciatore della Fiorentina s'è raccontato senza filtri in un'intervista. C'è domanda che gli ronza in testa: perché proprio a me? "Ma so che non c'è una risposta.stato molto fortunato e ringrazio la vita perchéancora qua".