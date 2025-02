Impresaitaliana.net - Ecco Vita, l’innovativo sistema di pianificazione finanziaria basato su IA

è stato messo a punto dalla start-up casertana Wize.?Forza attiva propria degli esseri animali e vegetali, in virtù della quale sono in grado di muoversi, reagire agli stimoli ambientali, conservare e reintegrare la propria forma e costituzione e riprodurla in nuovi organismi simili a sé. Questa è la definizione della parola.La redazione di Focus Impresa ha intervistato la start-up casertana “Wize srl” fondata da un uomo che ha fatto dell’equilibrio il suo mood. Francesco Casella, insieme ai suoi soci, ha dato i natali ad un’ impresa unica nel suo genere per stile e metodologia. Ci accolgono a Casagiove, in un hub, un’ ambiente unico, molto vivo, in puro stile americano, corredato di opere d’arte che ci riportano al pensiero e all’ azione. Wize è a tutti gli effetti un luogo dove intelligenza artificiale e intelligenza umana si fondono per creare valore.