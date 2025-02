It.newsner.com - Ecco perché gli assistenti di volo si siedono sulle loro mani

Se avete mai volato su un aereo commerciale, avrete notato una cosa curiosa: glidisidurante il decollo e l’atterraggio. Potrebbe sembrare un’abitudine insolita, ma in realtà si tratta di una strategia di sicurezza progettata per proteggere sia i membri dell’equipaggio che i passeggeri.Nei viaggi aerei, glidifanno molto di più che servire rinfreschi e garantire il comfort dei passeggeri. Sono professionisti della sicurezza altamente qualificati, responsabili della gestione delle emergenze ine del benessere di tutti i passeggeri.Tra i numerosi protocolli che seguono, uno spicca per molti passeggeri: la posizione di sostegno che glidiassumono durante il decollo e l’atterraggio.Un’assistente di, Henny Lim, che lavora per la compagnia aerea filippina Cebu Pacific, è diventata recentemente virale su TikTok dopo aver fatto luce su questa procedura dimeno conosciuta.