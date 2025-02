Quotidiano.net - Ecco il ’Giulio Cesare’. Il capolavoro di Händel al ’Giglio-Puccini’

Giorni di grande programmazione al Teatro del Giglio-Giacomo Puccini di Lucca. Dopo il grandissimo successo di ’Tamerlano’ di Vivaldi nel febbraio di due anni fa, il Giglio-Puccini torna all’opera barocca con(nella foto scattata da Zani-Casadio),di Georg Friedrich, in scena questa sera alle 20.30 e domenica alle 16 come terzo titolo della stagione lirica 2024-2025. Lo spettacolo, nuovo allestimento prodotto dal Teatro Alighieri di Ravenna insieme ai teatri di Lucca, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Bolzano, è firmato per la regia da Chiara Muti; Ottavio Dantone dirige l’Accademia Bizantina. In scena, interpreti di chiara fama per questo repertorio: in uno spazio metafisico, le cui tinte ricordano l’oro delle sabbie e dei metalli preziosi d’Egitto e degli enigmatici volti delle maschere dei faraoni, il ruolo di Giulio Cesare è affidato a Raffaele Pe, mentre Cleopatra è Marie Lys.