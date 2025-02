Tpi.it - Ecco come sono cambiati gli equilibri geopolitici nell’Europa dell’Est dopo 3 anni di guerra in Ucraina

Cimomenti in cui si ha l’impressione che il peso della storia stia sopraggiungendo con tutta la sua forza. Uno di quei momenti è stato il 24 febbraio 2022, quando il presidente russo Vladimir Putin dette inizio a quella che all’epoca chiamava «operazione militare speciale» in. Un nuovo momento del genere potrebbe arrivare proprio in queste settimane, a tredall’inizio del conflitto, con il presidente americano Donald Trump che ha aperto formalmente un canale di comunicazione pubblico con Putin per trattare una cessazione delle ostilità in. Un negoziato che presenta tanti punti interrogativi: costruire le condizioni per una pace non è mai un compito semplice, soprattutto se questa pace vuole essere duratura, ma lo è ancora meno se a confrontarsileader che sipiù d’una volta mostrati imprevedibili.