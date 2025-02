Sport.quotidiano.net - Eccellenza - I migliori dell’ultimo turno di campionato. Lo Scandicci non molla la presa. Dodaro, Del Pela e Viligiardi al top

Il Valentino Mazzola frena la corsa alloma la capolista resta sempre saldamente in testa al girone B. La squadra di Taccola con qualche assenza per infortunio, cone con Niccolò Del, più il superlativoin difesa, supera senza danni l’ostacolo senese. L’Affrico dopo due pareggi di fila ritrova il passo vincente che gli consente di piegare un buon Foiano. La squadra di Villagatti dopo vari tentativi riesce a scardinare la difesa aretina con Centrone che subendo un fallo da rigore poi lo trasforma. Da menzionare le prove dei difensori Riccioni e Benvenuti. La Rondinella brinda alla terza vittoria di fila. Dopo la Castiglionese e Colligiana i biancorossi prevalgono sul campo della Sinalunghese e volano dritti verso i play off, con un Bencini strepitoso a centrocampo, Ciardini in difesa e con Vezzi e Antongiovanni in attacco.