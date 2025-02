Sport.quotidiano.net - Ecccellenza. Morazzini: "Sangiustese, adesso c’è da correre»

"L’obiettivo è prendere punti a chi ci precede sapendo che il quinto posto non è al momento sufficiente per i playoff perché K Sport e Maceratese stanno correndo". Nicolò, difensore esterno della, fissa il traguardo delle prossime otto gare. "Giocheremo in casa cinque gare – osserva – e alcune saranno scontri diretti. Finora abbiamo sempre offerto delle buone prestazioni, ma dobbiamo decisamente raccogliere di più a differenza delle ultime due gare". Laè infatti uscita battuta contro Maceratese e Montegranaro. "Contro i biancorossi abbiamo disputato un primo tempo a ritmi pazzeschi e a Montegranaro abbiamo giocato una buona gara. L’importante è ora non avere perso quelle certezze acquisite nel girone di ritorno quando le nostre prove sono state sorrette anche dai risultati".