Lanazione.it - Ebbe un figlio con l’allievo, la donna deve restare in cella. “Non può tornare a casa”

Firenze, 21 febbraio 2025 – No del tribunale di sorveglianza di Firenze alla scarcerazione dellapratese, che ad aprile compirà 37 anni, condannata a sei anni, cinque mesi e 13 giorni per aver abusato per un anno e mezzo del ragazzino a cui impartiva ripetizioni, dal qualeanche un. Nonostante il parere positivo della procura generale, i giudici hanno respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare presentata dai suoi difensori, gli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri. L’istanza dei legali era stata calibrata sul rapporto tra la mamma e ilpiù piccolo (minore di anni 10, la soglia stabilita dalla legge), «al fine di evitare, fin dove possibile, che l’interesse ad un armonico sviluppo della personalità sia compresso dalla perdita delle cure parentali determinata dalla permanenza in carcere del genitore».